İSKİ Genel Müdürü: Bu yaz su problemi yaşanmayacak

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:23

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajların doluluk oranının yüzde 76,26 ölçüldüğünü duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yaz aylarına girilen bugünlerde yağışlı geçen 2022 kışı, kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağını gösteriyor.

Geçen yıl bu oran 74.97, iki yıl önce ise 64.97 idi. Barajların durumu ile ilgili açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbul'da bu yaz bir su sorununun yaşanmayacağını ifade ederek “İstanbul'da 365 gün, 24 saat içilebilir ve kesintisiz su sağlıyoruz. Nüfusumuz birçok ülkeden fazla ve hizmet alanı çok geniş. Yaklaşık 23 bin kilometrelik bir içme suyu hattının işletmesini sağlıyoruz. Sıcak yaz aylarına girilen bu günlerde barajlardaki su rezervimiz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 2022 yılının ilk aylarında gelen yağışlar barajlarımızı maksimum seviyelere çıkarttı. Bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor” dedi.

SU TÜKETİM REKORU ERKEN KIRILDI

İstanbul'da mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı 29 Mayıs günü su tüketimi rekoru da kırıldı. Başa “İstanbul'da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Bu rakam yaz aylarında doğal olarak artıyor. Ancak henüz yaz tam olarak başlamadan, 29 Mayıs tarihinde rekor su tüketimi gerçekleşti. Bir günde 3 milyon 423 bin 970 metreküp su kullanıldı. Ancak kimse endişe etmesin İstanbul'da bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şehrin geleceğini de planlıyoruz. İstanbul'da su, kesintisiz ve içilebilir olmaya devam edecek” diye konuştu.

“SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAMIZ ŞART”

İSKİ'nin çalışmalarına rağmen tasarrufun bir yaşam biçimi haline dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Başa, “İstanbul'un suyunu korumak ve yeni su kaynakları oluşturabilmek adına sürekli çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızın yanı sıra İstanbullulara da büyük görevler düşüyor. İstanbullular iklim değişikliğini ve buna bağlı yaşanan kuraklığı dikkate almak zorunda. Su sıkıntımız olmamasına rağmen var olan su rezervini mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Basit tasarruf tedbirleriyle suyumuzu muhafaza edebiliriz” dedi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Öte yandan İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

>> Kazandere - 98,1

>> Pabuçdere - 95,24

>> İstrancalar - 94,25

>> Büyükçekmece - 85,61

>> Darlık - 85,28

>> Elmalı - 77,35

>> Terkos - 73,17

>> Ömerli - 69,53

>> Sazlıdere - 62,75

>> Alibey - 56,01