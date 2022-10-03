Isparta'da karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:28

Büyükgökçeli köyünde ormanlık alandaki ağılda eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sezer Işık'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sezer Işık'ın ifadesinde, eşi Yadigar Işık'ı kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer Işık, dün ormanlık alanda eşi Yadigar Işık'ı tabancayla yaralamış, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, Osparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkiinde yakalanmıştı.