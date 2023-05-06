İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

İstanbul Boğazı, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğine yeniden açıldı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:31
İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
Abone Ol google-news

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Boğazda 9 saat askıya alınan gemi trafiği, 17.00 itibarıyla çift yönlü yeniden açıldı.


İstanbul Boğazı Boğaz gemi trafiği gemi

İlgili Haberler

Tuzla'da gemi yangını!

Tuzla'da gemi yangını!
Danimarka basını: Rus gemisi, patlamadan önce Kuzey Akım yakınlarında tespit edildi

Danimarka basını: Rus gemisi, patlamadan önce Kuzey Akım yakınlarında tespit edildi
Tuzla'daki tersanede bakıma alınmıştı... Yük gemisinde yangın!

Tuzla'daki tersanede bakıma alınmıştı... Yük gemisinde yangın!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler