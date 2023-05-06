İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
İstanbul Boğazı, yelken yarışı nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiğine yeniden açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldı.
Boğazda 9 saat askıya alınan gemi trafiği, 17.00 itibarıyla çift yönlü yeniden açıldı.
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