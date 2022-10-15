İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 17:50
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret
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Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, üzüntülü olduklarını belirterek, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda yaralanan 11 kişiden 6’sının tedavi süreçlerinin, 2 ambulans uçakla getirildikleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor. İstanbul olarak 'Rabb'im onlara şifa versin.' diyoruz. Yaralılarımızı, hep birlikte buradan sağlıklı şekilde taburcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu.

 Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Nuretttin Yiyit, Vali Yerlikaya'ya hastanenin başhekimi Prof. Dr. Nuretttin Yiyit yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Ali Yerlikaya maden MAden faciası

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