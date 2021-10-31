İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı: “Sadece hak ettiğimizi istiyoruz”

31 Ekim 2021 Pazar, 07:05

İstanbul’da Avrupa yakasında hafriyat ve nakliye taşımacılığında çalışan yaklaşık 800 kamyon şoförü, artan maliyetlere rağmen yıllardır taşımacılık fiyatlarına zam yapılmadığını ve zararına çalıştıklarını belirterek kontak kapattı.

Kemerburgaz’da bulunan döküm sahası girişinde kontak kapatan kamyon şoförleri 3 gündür çalışmıyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

Sorunlarını anlatan nakliye şoförü Yüksel Döner, “20 yıldır İstanbul’da taşımacılık, nakliye işi yapıyorum. Bizim burada toplanmamızın amacı Avrupa Yakası nakliyecileri olarak son zamanlarda artan maliyetlerden dolayı iş yapamaz hale geldik. Örneğin akaryakıta gelen zamlar ve sanayi giderlerinin artmasından dolayı maliyetlerimiz arttı. Biz şuanda yaklaşık 800 araç olarak kontak kapatmış bulunmaktayız. Bu çalışmalardan dolayı işveren müteahhitler talep ettiğimiz nakliye fiyatlarının en kısa sürede çözüm bulmasını değerli iş adamlarından talep ediyoruz. Zaten zararına çalışıyoruz hiçbir arkadaşımız rahatlık ile evine gidemiyor hafta sonları ailemizle vakit geçiremeyecek duruma geldik. Bizi dikkate almazlarsa bu eylem daha da büyüyecektir” dedi.

"VERDİĞİMİZ PARANIN HAKKINI İSTİYORUZ"

Başka bir nakliye şoförü Serdar Uğur ise “Ben de buradaki bir çok arkadaşım gibi toprak ve mıcır taşımacılığı yapmaktayım. Biz orunlarımızı yetkili yerlere dile getirmeye çalışıyoruz ancak ilgilenmiyorlar. Bu arkamızda görmüş olduğumuz yol iç yol buradan her geçen araç kantardan geçtikten sonra kasaya 150 TL ile 190 TL arasında bir para ödüyor biz ödemiş olduğumuz paranın hakkını istiyoruz. Burada sahilden çıkış yoluna kadar 3 kilometrelik yolun asfaltının yapılmasını istiyoruz. Biz bugün sanayiye gittiğimiz zaman en ufak vida sıktırmak 500 TL bu araçların hepsi bir milli servettir. Bizim arkamız köy ve burada köylüler de zarar görüyor ve onların da yolu bozuluyor. Burada bu yollardan dolayı araçlar devriliyor çok bir yol değil isterlerse biz ücretiz taşımacılık yapıp malzemesini de getiririz ama yeter ki yapsınlar. Bu yollar ivedilikle yapılmalı biz taşkınlık yapmıyoruz hakkımızı arıyoruz ama bizim sesimizi artık duysunlar. Bunun kaçak döküme de etkisi oluyor ama genel anlamda kaçak döküm vicdan işidir" şeklinde konuştu.



