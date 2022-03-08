İstanbul'da ambulans devrildi

Zeytinburnu'nda seyir halinde olan özel ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen ambulansın içindeki 3 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Ambulansın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

DHA
08 Mart 2022 Salı, 12:18
İstanbul'da ambulans devrildi
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Topkapı Alt Geçidi Yedikule yönünde 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans içinde bulanan şoför ile 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle Yedikule yönünde yoğunluk oluştu. Ambulansın kaldırılması için çalışma başlatıldı.


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