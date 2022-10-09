İstanbul'da AVM'nin terasından düşen 25 yaşındaki Kader yaşamını yitirdi
Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Terastakiler, kadını tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. Hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yaşamını yitirdi.
Olay, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız(25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi.
Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Video Haberler
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- 'Kayıt altına aldığım 5 ölüm vardı!'
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'