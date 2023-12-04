İstanbul'da fırtına yurttaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur yurttaşlara zor anlar yaşattı
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Ara ara şiddetlenen rüzgar ve yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Yurttaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.
Bazı yurttaşlar ise fırtına ve yağıştan korunmak için dükkan önlerine sığındı.
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