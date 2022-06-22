İstanbul'da ilginç görüntüler: Cüppeli ve sarıklı bir kişi, kaldırımda namaz kılarken görüntülendi
Son dönemde sokaklarda kaydedilen ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bahçelievler'de cüppe ve sarıklı bir kişinin cadde üzerinde namaz kıldığı görüldü.
İstanbul Bahçelievler'de cüppeli ve sarıklı bir kişinin bir caddenin kaldırımı üzerinde namaz kıldığı görüntüler gündem oldu.
Görenleri şaşkına uğratan görüntüler Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Caddesi'nden geldi.
İstanbul Duysun adlı Twitter hesabından yayımlanan görüntülerde, söz konusu kişinin cadde üzerinde yer alan dükkanların önünde namaza durduğu görülüyor.
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