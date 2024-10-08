İstanbul'da 'kaçak iplik' operasyonu: 10 ton polyester iplik ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 ton polyester iplik ele geçirildi.

İstanbul'da 'kaçak iplik' operasyonu: 10 ton polyester iplik ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 10:20

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen istihbarî ve saha çalışmaları sonucunda yurda illegal yollardan kaçak iplik getirildiğini tespit etti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, kaçak ipliklerin Bayrampaşa ilçesinde bir depoya getirildiğini ve buradan piyasaya sokulacağını belirledi.

Söz konusu depo polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. 30 Eylül’de baskın yapan polis, depoda 1 kişiyi “şüpheli“ olarak gözaltına aldı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon lira olduğu tespit edilen 10 ton polyester iplik ele geçirildi.

BİR KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Tonlarca ipliğe el konulurken, operasyonla yakalanan bir kişi hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan operasyon ile ele geçirilen iplikler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.


Etiketler: #Operasyon #iplik

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