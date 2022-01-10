İstanbullular dikkat! Fırtına için saat verildi

Meteoroloji, yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

DHA
10 Ocak 2022 Pazartesi, 15:37
İstanbullular dikkat! Fırtına için saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi. 


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