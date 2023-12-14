İşyerine kurşun yağdırdı: Sahibi ağır yaralandı
Kastamonu’da kurşunlanan işyerinde bulunan M.H.T. ağır yaralandı.
Kastamonu'nun İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak’ta henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, M.H.T.’ye ait işyerinin önüne siyah bir araçla geldi.
Araçtan inen şahıs, yanındaki silahla defalarca M.H.T.’ye ait işyerine ateş etti. Yaşanan olay sırasında işyerinde bulunan M.H.T., kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerine geldiği araç ile kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.H.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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