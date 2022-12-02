İşyerinin bahçesindeydi, dakikalar içinde dehşeti yaşadı
Samsun'da fabrikanın bahçesinde bir işçi, koluna yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi'nde saat 22.30 sıralarında, bir fabrikanın bahçesinde çalışan işçilerden Ü.K. (41) bir anda yere yığıldı.
Ü.K.'nin koluna, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun merminin isabet ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sol kolundan yaralanan Ü.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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