İşyerinin bahçesindeydi, dakikalar içinde dehşeti yaşadı

Samsun'da fabrikanın bahçesinde bir işçi, koluna yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
02 Aralık 2022 Cuma, 09:18
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi'nde saat 22.30 sıralarında, bir fabrikanın bahçesinde çalışan işçilerden Ü.K. (41) bir anda yere yığıldı.

Ü.K.'nin koluna, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun merminin isabet ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sol kolundan yaralanan Ü.K. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun yorgun mermi mermi

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