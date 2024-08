İzmir Barosu: Can Atalay vekilimizdir

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:54

Güncelleme: 01.08.2024 - 16:54

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Av. Şerafettin Can Atalay hakkında daha önce iki ayrı başvuruda hak ihlali kararı veren ve mahkemeye; “Can Atalay’ı yeniden yargıla, cezanın infazını durdur ve tahliye et” diyen Anayasa Mahkemesi, Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında bu kez "Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin hukuken yok hükmünde" olduğunu tespit etti. Karar sonrası yazılı bir açıklama yapan İzmir Barosu, Anayasa’nın 153. maddesini hatırlatarak Can Atalay’ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Anayasa’nın 153. maddesini hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açık olduğu belirtilen açıklamada, “Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir ve Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükümlerini içermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin son kararında da açık olduğu üzere: Can Atalay halkın iradesiyle seçilmiştir, halkın vekilidir! Bir an önce tahliye edilip TBMM 'deki görevine dönmelidir. Can Atalay vekilimizdir! Can Atalay onurumuzdur!” ifadeleri kullanıldı.