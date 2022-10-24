İzmir Barosu Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun seçimlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları ile ilgili iddiaları gündeme getiren avukat Aryen Turan hakkında soruşturma başlattı.
İzmir Barosu'nun 22 Ekim Cumartesi Günü Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan kongresinde konuşan avukat Aryen Turan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Savcılığın, Aryen Turan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları ile ilgili iddiaları nedeniyle harekete geçtiği bildirildi.
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