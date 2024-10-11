İzmir'de dehşet anları: Sendika temsilcisi, müdür odasına balyozla dalıp masayı parçaladı
İzmir’in Çiğli ilçesinde öfkelenen sendika temsilcisi, müdür odasına balyozla dalarak masayı parçaladı, ortalığı savaş alanına çevirdi.
Çiğli’deki ESHOT Garaj Müdürlüğü'nde, geçen günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilci seçimleri öncesi bir konudan ötürü öfkelenen DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı Temsilcisi Oğuzhan Alkan, müdür odasına balyozla daldı.
MASAYI PARÇALADI
Alkan, balyozla makam odasının masasını parçaladı.
Odada bulunan diğer kişiler ise Oğuzhan Alkan’ı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra ise Alkan’ın elinden balyoz alındı.
Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldığı, bu olaydan sonra temsilci olarak aday gösterilmediği öğrenildi.
Etiketler: #İzmir
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