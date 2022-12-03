İzmir'de hava ulaşımına 'sis' engeli
İzmir'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.50 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.
Sis nedeniyle İzmir'den yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi, kente inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanına yönlendirildi.
Havalimanında birçok sefer de gecikmeli olarak yapılabiliyor.
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