İzmir'de hava ulaşımına 'sis' engeli

İzmir'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

AA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 11:15
İzmir'de hava ulaşımına 'sis' engeli
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün akşam saat 23.50 sıralarında başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Sis nedeniyle İzmir'den yapılması planlanan 8 sefer iptal edildi, kente inişi planlanan 10 uçak da başka havalimanına yönlendirildi.

Havalimanında birçok sefer de gecikmeli olarak yapılabiliyor.


İzmir uçak Sis

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