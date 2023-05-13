İzmir'de silahlı dehşet! 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker ile F.Ö. ve Ç.Ö. pompalı tüfekle yaralandı.
ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan çocuk, Karşıyaka'daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 13 yaşındaki Teker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavgayı duyup olay yerine gelen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgaya da çok sayıda polis ekibi müdahale etti.
Çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.
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