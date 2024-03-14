İzmir'de terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:19
İzmir'de terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturma yürüttü.

Sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD ve Hizb-ut Tahrir yanlısı paylaşımlar yaptığı belirlenen 2'si Suriye uyruklu 4 şüpheli, operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, yasaklı olduğu belirlenen 1 kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerini sürdüğü bildirildi. 


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