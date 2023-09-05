İzmir'de vahşet: Alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçakladı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 8 yerinden bıçaklayan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Bayraklı ilçesisinde sahil kenarında, dün 22.30 sıralarında B.Ş. (19), alacak - verecek meselesi yüzünden A.D. (22), ile tartışmaya başldı. Olayın büyümesi üzerine B.Ş. yanında getirdiği bıçak ile A.D.’yi 8 yerinden bıçakladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen A.D.’yi ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Burada tedavi altına alınan A.D.’nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ GAZİANTEP'TEN GELMİŞ
Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan B.Ş.’nin kısa zaman önce Gaziantep’ten geldiği öğrenildi. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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