Kaçırılıp alıkonulduğunu söylemişti... Valilikten açıklama geldi: 'Senaryodan ibaret'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:53

Güncelleme: 15.01.2024 - 12:49

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan 17 yaşındaki G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı işyerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, G.N.S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Mavişehir Mahallesi'nde sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunan G.N.S., ailesine teslim edildi.

"HAZIRLANMIŞ BİR SENARYODAN İBARET"

Polis ekipleri G.N.S.'yi Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. G.N.S., ailesine teslim edildi.

Polis, 17 yaşındaki çocuğun ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yapılan araştırmada kaçırılma olayıyla ilgili herhangi bir ize rastlanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunan G.N.S isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S., tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.