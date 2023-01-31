Kadıköy'de dehşet anları... Otomobille otobüsü sıkıştırdı, yolcunun üzerine sürdü!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:47

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 09:47

Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsü, uzun süre bir otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı.

Otobüs şoförünün tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle İETT otobüsünün önünü keserek durdurdu. Otobüsteki yolcular otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu sırada otobüsten inen bir yolcu da sürücüyle tartıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle direksiyona geçen sürücü, otomobilini yolcunun üzerine sürdü. Yaşanan tartışma ve sürücünün otomobilini yolcunun üzerine sürdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.