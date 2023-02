Kahramanmaraş'ta depremzede: 'Ayaklarında bot sırtlarında mont olmayan çocuklar var'

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:12

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 16:12

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 6 gün geçti.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da yıkıma yol açan depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Depremden ağır zarar gören illerde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, vatandaşların acil ihtiyaçları arasında bulunan temiz su, çadır ve ısınma sorunu halen tam olarak giderilemedi.

"ZOR DURUMDAYIZ"

Pazarcık’ta enkazdan kurtulan bir yurttaş, çocuklarıyla zor durumda olduğunu belirterek, “Şu anda çok zor durumdayız. Taşdemir köyüne geçeceğim. Akrabalarımdan rica ettim. Beni oraya götürecekler. Eşyalarım burada, normal çadırın içine bile giremiyoruz, asgariye izin vermiyor. Çocuklarımla çok zor durumdayım. Yine bu halimize şükürler olsun bizden daha beterleri var. Lütfen naçar, oba köylerine destek verin çünkü onlar bizden daha zor durumdalar” dedi.

“ELEKTRİK, SU, TUVALET İHTİYACIMIZ TAM KARŞILANAMIYOR”

Bir başka depremzede, “Bizim Pazarcık’ta evimiz, düzenli işimiz vardı. Her şeyimiz on numara gidiyordu. Deprem geldi, her şeyimizi kaybettik. Bizi çadırkente yerleştirdiler. Elektrik, su, tuvalet ihtiyacımız hiçbir şekilde tam karşılanamıyor” diye dert yandı.

“BANYO VE TUVALET SORUNUMUZ VAR”

Bir başka yurttaş ise, “Gıdamız, suyumuz geliyor. Ama banyo ve tuvalet sorunumuz var. Çoluk çocuk akşam buz tutuyoruz. Çadırlarımız soğuk. Çadırlar boş duruyor, kayıt yok diye kimseyi içeriye almıyorlar" dedi.

“HÂLÂ AYAKLARINDA BOT OLMAYAN ÇOCUKLAR VAR”

Acil önlemlerden bahseden bir vatandaş da, “Celal Bayar Bulvarı’nda işler iyi gitmiyor. Ciddi bir organizasyon sorunu var. Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmek istiyor ama hâlâ ayaklarında bot olmayan, sırtlarında mont olmayan, ayaklarında çorapları olmayan çocuklar var” diye konuştu.