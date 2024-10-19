Kaleiçi Oldtown Festivali geleneksel korteji renkli görüntülere sahne oldu

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:36

Güncelleme: 19.10.2024 - 13:43

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nin merakla beklenen kortej geçişi yapıldı. Kortej, Kaleiçi surlarının üzerinden 14 metre yüksekliğiyle 2. yüzyıldan bugüne ayakta kalan Hıdırlık Kulesi’nin de bulunduğu miradorda toplandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, eşi Ümran Uysal’la katıldığı kortej, Hesapçı Sokak’tan Antalya’nın yaşayan antik kentine giriş yaptı.

“FESTİVAL KENTİN KİMLİĞİNİ YÜKSELTİYOR”

Uysal festivalin kent için anlamını Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

“Kültür varlığımızı, kültürel mirasımızı bütün dünya ile paylaşıyoruz çok kıymetli ve değerli Bu tanıtım bize tabi diğer aldığımız tedbirlerle beraber 12 ay turizm aktivitesi, kültürel aktivite sosyal aktivite şehrimize saygınlık arttırıyor, turizmimizi çeşitlendiriyor. Entelektüel düzeyimizi arttırıyor, şehrin kimliğini yükseltiyor. 23 belediyemiz var, yakın dostlarımız, birlikte çalıştığımız dostlarımız. kazan kazan prensibine göre onların kentleri de karlı çıkıyor. Orta ve Doğu Avrupa kentleri ağırlıklı. Bundan şehirlerimiz kazanıyor.”

GENİŞ KATILIMLI RENKLİ KORTEJ

Festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi, tüm misafirleriyle eşlik ederken, tahtabacaklar, ateş sihirbazları ve büyük kafalarıyla festival maskotları Kaleiçi’nin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Kortej, Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından tarihi Hadrian Kapısı’ndan Atatürk Caddesi’ne ulaştı ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Burada korteji Madrigal ve Feridun Düzağaç sevilen şarkılarıyla karşıladı.

UYSAL GENÇLERE SESLENDİ

Başkan Uysal Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada, “Bu coğrafya bir barış coğrafyası. Bu coğrafya bir kardeşlik coğrafyası. Bu coğrafya bir dayanışma coğrafyası” ifadelerine yer verdi. Aslında Türkiye’nin de böyle olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti:

“Biz Türkiye’mizi çok seviyoruz. Doğru mu? Antalya’mızı çok seviyoruz. Doğru mu? Özgürce yaşamayı çok seviyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Adalete yeniden güvenmek istiyoruz. Organize olmuş, kalkınan bir Türkiye istiyoruz. Bütün dünya halklarıyla, dünya milletleriyle kaynaşmış, ‘kazan kazan’ ilkesine göre dostluğu, kardeşliği, barışı doyasıya yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Evet, genç kardeşlerim, geleceğimize kendimiz sahip çıkacağız.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından, festivale katılan şehirler, ülke ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Antalyalıları selamladı.

FESTİVAL BOYUNCA SOKAKLARDA KÜLTÜR VE SANAT

Bu yıl 9. düzenlenen 4 günlük festival boyunca tarihi kaleiçi sokaklarını, meydanlarını çeşitli resim, heykel, seramik sergileri süslerken Muratpaşa Belediyesi katılımcılarına söyleşi, forum ve müzik dinletileri ile dopdolu bir program sunuyor.