Kamyon yükünü boşaltırken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta bir kamyon yükünü boşaltmaya çalışırken uçuruma yuvarlandı. Kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ta yükünü boşaltan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yol çalışması sonrası 46 NA 132 plakalı kamyon, yükünü boşaltırken bir anda uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, işçilerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Kaza sonrası soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Düzce'de korkutan deprem!
- Saray'da Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- ÇHD duruşması bugün görüldü
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı