Kamyon yükünü boşaltırken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta bir kamyon yükünü boşaltmaya çalışırken uçuruma yuvarlandı. Kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 22:09
Kamyon yükünü boşaltırken uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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Kahramanmaraş’ta yükünü boşaltan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Kılağlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yol çalışması sonrası 46 NA 132 plakalı kamyon, yükünü boşaltırken bir anda uçurumdan yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, işçilerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma sürüyor.


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