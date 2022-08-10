Kanalda kaybolan Gültekin 3 gündür aranıyor
Şanlıurfa'da, 3 gün önce arkadaşlarıyla gittiği piknikte sulama kanalında kaybolan Halil Gültekin'i arama çalışmaları sürüyor. Gültekin'in yakınları ise arama bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Akçakale ilçesinde pazar günü piknik yapmak için Karaali Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarına giden 3 arkadaş, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Gruptan Halil Gültekin ile İsa Topdemir akıntıya kapılıp kayboldu. İyi yüzme bilmedikleri öğrenilen Gültekin ve Topdemir'in bulunması için bölgeye, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İSA TOPDEMİR'İN CESEDİNE ULAŞILMIŞTI
Çevredekilerin de seferber olduğu arama çalışmalarda salı günü İsa Topdemir'in cansız bedeni, suya girdiği noktadan 35 kilometre uzaklıkta bulundu. Topdemir'in cenazesi, Bolatlar Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kayıp Halil Gültekin'i arama çalışmaları ise sürüyor. Bölgede yürütülen çalışmalarda 3 gündür, Gültekin'in izine ulaşamayan ekipler, yaklaşık 50 kilometrelik alanda tarama yapıyor.
Gültekin'in yakınları ise arama bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.
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