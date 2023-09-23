Kapanmayan bagaj için tehlikeli 'çözüm': Çocuğu içine oturttu!

Samsun’da trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, taşıdığı malzemeden dolayı kapanmayan bagaj kapağına tehlikeli bir 'çözüm' buldu. Bagajda seyir halinde olan bir çocuğun bagaj kapağını tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:00
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Samsun’da İlkadım Belediyesi yakınında seyir halinde olan bir otomobilin bagajında taşınan bir eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise, bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için tehlikeli bir yönteme başvurdu.

Bagaja girerek yolculuk eden ve çocuk olduğu düşünülen bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi.

Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki çocuk olduğu tahmin edilen kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu.


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