Kapanmayan bagaj için tehlikeli 'çözüm': Çocuğu içine oturttu!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 14:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 14:09

Samsun’da İlkadım Belediyesi yakınında seyir halinde olan bir otomobilin bagajında taşınan bir eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise, bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için tehlikeli bir yönteme başvurdu.

Bagaja girerek yolculuk eden ve çocuk olduğu düşünülen bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi.

Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki çocuk olduğu tahmin edilen kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu.