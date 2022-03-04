Kar yağışı nedeniyle yolda kaldılar

Dün akşam saatlerinde başlayan kar Türkiye'nin doğu illerini esir aldı. 1353 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, yola çıkan tırlar mahsur kaldı.

DHA
04 Mart 2022 Cuma, 14:35
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Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kars-Iğdır yolunda kalan TIR'lar için ekipler çalışma başlattı. 

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Kar yağışı nedeniyle 2 noktada da trafik kazası meydana geldi. Merkezden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenlerin taşındığı servis aracı, Dağpınar bölgesinde otomobille çarpıştı. Kazada sadece araçlarda hasar oluştu. Kars-Ardahan yolunda ise 2 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Hasar gören araçlar, daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.



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