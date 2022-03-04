Kar yağışı nedeniyle yolda kaldılar

04 Mart 2022 Cuma, 14:35

Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kars-Iğdır yolunda kalan TIR'lar için ekipler çalışma başlattı.

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

Kar yağışı nedeniyle 2 noktada da trafik kazası meydana geldi. Merkezden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenlerin taşındığı servis aracı, Dağpınar bölgesinde otomobille çarpıştı. Kazada sadece araçlarda hasar oluştu. Kars-Ardahan yolunda ise 2 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Hasar gören araçlar, daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.



