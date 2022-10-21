Karabük’te 41 madenci için gıyabi cenaze namazı kılındı
Karabük’te, Amasra’da maden faciasında yaşamlarını yitiren 41 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karabük’te, 5000 Evler Merkez Camii’nde cuma namazı öncesinde Amasra’da maden faciasında yaşamını yitiren 41 kişi için dualar edildi. Cuma namazının ardından caminin avlusunda toplanıldı.
İmam Hüseyin Lütfi Ersoy tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, cami cemaati katılarak, dualar edildi. Daha sonra yaşamını yitiren bir yurtaşın cenaze namazı kılındı.
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