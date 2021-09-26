Karaman'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice (60) öldü, 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesi Ambar köyünde bir çiftlikte meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Turan Baykara yönetimindeki minibüs, çiftlik içinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada işçilerden Suriye uyruklu Casım El Sice öldü, sürücü Baykara ve 19 işçi yaralandı. Yaralı 20 kişi Ayrancı, Karaman ve Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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