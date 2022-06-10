Karaman'da okul servisiyle otomobil çarpıştı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Karaman'da okul servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 12'si öğrenci 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Cahit Zarifoğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Mehmet Hanifi Çetin yönetimindeki 70 HD 152 servis minibüsü, Sümer Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi'ndeki üst geçitte Mazan Gunvar idaresindeki 42 S 2494 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gunvar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsteki öğrenciler, durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle servis şoförü tarafından çağrılan başka bir servis aracıyla okullarına götürüldü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazayı öğrenen okul yönetimi, bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine sağlık ekiplerini çağırdı. Okula gelen ambulanslarla kaza yapan serviste bulunan 12 öğrenci, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, hastaneye gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı.
Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin taburcu edildiği öğrenildi.
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