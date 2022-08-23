Kardeşlerin 'mal paylaşımı' tartışması kanlı bitti
Malatya’da iki kardeş arasında mal paylaşımı meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde, iddiaya göre, Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında birlikte yaşayan kardeşler S.U. (36) ile M.U. (39) arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.U. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sol bağcına isabet alan S.U. yaralandı. Şüpheli şahsın kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İkamette inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş kovan bulurken, şüpheli şahısla birlikte olaya karıştığı değerlendirilen O.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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