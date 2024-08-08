Karşıyaka’da sahiplendirme kampanyası başladı
Karşıyaka Belediyesi; sokak hayvanlarının ‘uyutulmasının’ önünü açan ve toplumsal tepkilere rağmen yürürlüğe konulan yasaya karşı, sahiplendirme kampanyası başlattı. Ayda iki kez düzenlenen etkinliklerle daha fazla can dostu yeni aileler ile buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal “Öldürmekten değil, yaşatmak yana tavır alıyor; kısırlaştırma ve sahiplendirmenin en doğru çözümler olduğuna inanıyoruz” dedi.
Türkiye'de en fazla veteriner hekim istihdam eden ilçe belediyelerinden biri olan ve yılda 7 bin kısırlaştırma sayısına ulaşan İzmir'in Karşıyaka Belediyesi, sahiplendirme kampanyası başlattı. Bu kapsamda “Can dostlarımızın evi olur musunuz?” çağrısıyla, ayda iki kez sahiplendirme etkinlikleri düzenlenmeye başlandı. Kampanyanın ikinci buluşması, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi’nde hayvansever vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
İKİNCİ HAYATLARI BAŞLADI
Etkinlikle ilk olarak Woof Gang ve Torpilli Patiler’in destekleriyle köpek kuaförleri tarafından tesiste misafir edilen can dostların tıraşları yapıldı. Ardından da gönüllü hayvanseverler sevimli köpekleri yıkayıp birlikte oyunlar oynadı. 5 saat süren buluşma sonunda, 9 can dost daha sözleşme ile sahiplendirildi ve bakımevinden yeni aileleri ile birlikte ayrıldı. Etkinliğe katılan hayvanseverler, ülke gündemindeki sokak hayvanları yasasına karşı tepkilerini de dile getirirken; can dostların haklarını korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
“YAŞATMAKTAN YANAYIZ”
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Toplum vicdanını yaralayan yasal düzenlemeye karşı, öldürmekten değil yaşatmaktan yana tavrımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlikte sağlıklı ve güvenli bir yaşam için en doğru çözüm yollarının kısırlaştırma ve sahiplendirme olduğuna inanıyoruz. Çalışmalarımıza da bu anlayışla yön veriyoruz. Çağrılarımıza kulak verip sahipsiz can dostlara kucak açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayda iki kez, Tay Park’ta ve Örnekköy Geçici Köpek Bakımevimizde sahiplendirme etkinlikleri düzenlemeye, seferberlik ruhuyla can dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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