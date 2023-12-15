Kartal'da kaza yapan otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada
İstanbul Kartal'da otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yere düşen yaya ayağa kalkarak, kazaya tanık olanlarla sürücüyü yakalamaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı.
Yere düşen yurttaş, otomobil sürücüsünün çarptığı 2 araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.Sürücü ise caddede geri giderek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan yaya ve kazaya tanık olan mahalle sakinleri kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı.
Sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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