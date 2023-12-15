Kartal'da kaza yapan otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:38

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:08

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı.

Yere düşen yurttaş, otomobil sürücüsünün çarptığı 2 araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.Sürücü ise caddede geri giderek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada yerden kalkan yaya ve kazaya tanık olan mahalle sakinleri kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı.

Sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.