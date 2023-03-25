Kartal’da silah ticareti yapan şahıs serbest bırakıldı

İstanbul Kartal'da bir evde 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamca serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:04
Kartal’da silah ticareti yapan şahıs serbest bırakıldı
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İstanbul'un Kartal lçesi Atalar Mahallesi’nde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 23 Mart tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı.

İnceleme neticesinde, kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. isimli kişinin silahları ikamet adresinde bulundurduğu belirlendi. Adrese polis tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Y.A. isimli şahıs yakalandı. Evde 5 adet ruhsatsız silah, 5 adet silah şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelinin yapılan sorgulamada 1 adet 6136 SKM suçundan kaydının olduğu anlaşıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatıldı. Tahkikat işlemlerinin ardından şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.


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