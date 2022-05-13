Kastamonu'da korkutan yangın! İki ev kül oldu

Kastamonu’da bir evde çıkan yangın, yanındaki eve ve samanlığa sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

AA
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:04
Kastamonu'da korkutan yangın! İki ev kül oldu
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında iki ev ve bir samanlık zarar gördü.

İlçeye bağlı Yazıcı Meydan köyü Meydan Mahallesi'nde Ali Mütevelli'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki ev ve samanlığa da sıçradı.

Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Daday Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında Mütevelli'ye ait ev, bitişiğindeki ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.



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