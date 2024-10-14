Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 15:26

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde tespiti yapılan 4 şahsın üstünde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 16 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet fişek ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu #uyuşturucu #gözaltı

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