Kayganlaşan yolda takla atarak durabildi: Araçtan çıkıp kaçtı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:36

Güncelleme: 02.09.2024 - 13:36

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanaletine çarparak takla attı. Araçtan yara almadan kurtulan sürücü olay yerinden kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 01 01 AJP 356 plakalı otomobil sürücüsü M.D.U. ve yanında yolcu konumunda bulunan M.B.E. Karabük Caddesi üzerinde bulunan sulama kanaletine çarpıp ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki arkadaşının aracı bırakarak kaçtığı tespit edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.