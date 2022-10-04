Kayıp olarak aranıyordu gölette cesedi bulundu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayıp olarak aranan belediye personeli gölette ölü bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Öte yandan, Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.
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