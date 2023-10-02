Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım, otluk alanda yangına neden oldu. İşçiler alevleri söndürmek için mücadele etti.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:37
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Yangın, Serinyol Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir işyerinin bahçe kısmında meydana geldi. 

İddiaya göre, inşaatı devam eden işyerinde çalışan işçilerin kaynak makinesinden otluk alana kıvılcım sıçradı. Kıvılcım otluk alanda alevlere neden oldu. 

İşçilerde alevlerin rüzgarın etkisiyle çevreye sıçramaması için mücadele etti. İşçilerin mücadelesi kameraya yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


hatay Yangın

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