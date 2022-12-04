Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulundu
Kayseri'nin Sarız ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küçükkabaktepe Mahallesi'nde H.E'nin evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine arama yapıldı.
Aramada, evde uzun namlulu silah ve ruhsatsız otomatik av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan H.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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