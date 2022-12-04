Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulundu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde uzun namlulu silah ve av tüfeği ele geçirildi.

AA
04 Aralık 2022 Pazar, 18:20
Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulundu
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küçükkabaktepe Mahallesi'nde H.E'nin evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine arama yapıldı.

Aramada, evde uzun namlulu silah ve ruhsatsız otomatik av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan H.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 


Kayseri silah av tüfeği

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