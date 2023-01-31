Kayseri'de feci kaza... Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde, saat 10.00 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet A. yönetimindeki 38 SU 803 plakalı otomobil ile Ahmet D. yönetimindeki 34 BBR 403 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan Ahmet D.'nin otomobili yan yattı. Kazada Fatih Sultan Mehmet A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet D. ve yanındaki Şehnaz D., Müşerref D. ve Seher D. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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