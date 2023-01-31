Kaza yapan araçlar işyerine girdi: 5 yaralı
Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, ticari araçta bulunanlar olay yerinden kaçtı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sevgi Baydar’ın kullandığı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kaza yapan araçlar, kaldırımdaki bariyerleri de altına alarak yol kenarında bulunan börekçinin masa ve sandalyelerini aştıktan sonra dükkanın vitrinini ve camlarını kırdı.
Kaza sırasında kaldırımın köşesinde bekleyen ve kimliği belirlenemeyen bir yurttaş, kaza yapan araçları son anda fark ederek araçların altında kalmaktan kurtuldu.
5 KİŞİ YARALANDI
Feci kazada otomobil sürücüsü Sevgi Baydar, otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan Baydar, Ataberk Baydar, Furkan Çetin ve Nergiz Denizci yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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