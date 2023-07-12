Kazada sıkıştığı yerden kurtuldu, araçtaki telefon için ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu kamyonette bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılardan birinin sedyede olduğu esnada annesinin aldığı cep telefonunu istemesi üzerine ekipler araç içerisinden telefonunu bularak yaralıya teslim etti.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 07:47
Kazada sıkıştığı yerden kurtuldu, araçtaki telefon için ekipleri harekete geçirdi
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Bekirdere Viyadüğü İstanbul istikametinde, gece saatlerinde Mert D. yönetimindeki klima yüklü kamyonet, kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Mert D. ve yanında bulunan Furkan Ramazan Y. araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri tarafında kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü Mert D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyonet sürücüsü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. 

SEDYEDEYKEN, ANNESİNİN ALDIĞI CEP TELEFONUNU İSTEDİ

İtfaiye ekipleri, kazada yolcu koltuğunda bulunan ve yaralanan Furkan Ramazan Y.'yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı Furkan Ramazan Y. sedyeye alındığı esnada ekiplerden aracın içerisinde bulunan cep telefonunu almalarını, telefonunu kendisine annesinin aldığını ve içerisinde güvenlik bilgilerinin olduğunu söyledi.

Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada telefonu da bularak yaralıya teslim etti.

TELEFONU ELİNDEN BIRAKMADI

Telefonu alan Furkan Ramazan Y. ambulansa gidene kadar telefonu elinden bırakmadı. Bu sırada ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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