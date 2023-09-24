Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde SMA’lı bir çocuğun tedavi masraflarının toplanması için kurulan kermeste satılan tavuklu pilavdan yiyen 14 kişi, zehirlenme şüphesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 20:33
Kermeste satılan tavuklu pilavdan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı’nın önünde SMA’lı bir çocuğun tedavi masraflarının karşılanması amacıyla kurulan kermeste meydana geldi.

Kermeste satılan tavuklu pilavdan yiyen kişilerde baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi şikayetlerin ortaya çıkması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi. Şikayetleri bulunan kişiler ekipler tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kendi araçları ile hastanelere gidenlerin de tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvuran 14 kişi tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 


Player Alanı
kocaeli Zehirlenme

İlgili Haberler

Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı

Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı
İzmir’de zehirli ambalajlar yerini organik gübreye bıraktı

İzmir’de zehirli ambalajlar yerini organik gübreye bıraktı
Evde konserve yaparken bunlara dikkat: Zehirlenebilirsiniz

Evde konserve yaparken bunlara dikkat: Zehirlenebilirsiniz

En Çok Okunan Haberler