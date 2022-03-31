Kıbrıs gazileri yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret etti

31 Mart 2022 Perşembe, 14:55

Yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret eden Kıbrıs gazileri, duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ankaralı Kıbrıs gazileri için ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi programı düzenledi. Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği iş birliği ile 22 Mart’ta Esenboğa Havalimanı’ndan KKTC’ye uğurlanan 30 Kıbrıs gazisi, 48 yıl sonra savaştıkları cepheleri ve toprakları ziyaret ederken duygu dolu anlar yaşadı.

Kahraman gazilerin anılarını tazelemeleri için KKTC’ye gezi düzenlediklerini ve hiçbir zaman da vefa borcunun ödenemeyeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, “Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ankaralı gazilere hatıralarını tekrar yaşatmak için beş günlük bir gezi düzenledik. Muharebe bölümünün birçoğuna gidilerek, resmi makamlarla görüşecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazilerimizin her zaman yanında. Salgın dolayısıyla ertelediğimiz geziyi şimdi düzenleyerek, ilk olarak 30 gazimizi gönderiyoruz. Daha sonra ise peyderpey gazilerimizi göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Geziye katılan Kıbrıs gazisi Ahmet Özbülbül: ‘‘1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'na katıldım. Helikopterlerle atladık, oradan Girne’ye gittik. Girne’den Beşparmak Dağları’nın eteğinden o zaman Homaköy olan. şimdi ise Dikmen köyden Lefkoşa’ya, Gazimağosa’ya, Ercan Havalimanı’na harekâtımızı devam ettirdik. Yıllar sonra yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gideceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Cemil Yaralı, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldım ve batırılan Kocatepe Gemisi personeliydim. Gemiden 3 kafile halinde kurtulduk. Kocatepe Gemisi’nde şehitlerin olduğu şehitliğe gideceğim" diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Yumuk, “Kıbrıs Barış Harekâtı’na Deniz Kuvvetleri bünyesinde katıldım. Gazilerimizin geçmişte savaştıkları, hatıralarının oldukları bölgelere gidip tekrar yaşaması için böyle bir gezi düzenlemesi çok önemli. Ben de yıllar sonra gideceğim için çok heyecanlıyım” dedi.

Gaziler, KKTC ziyaretinin ardından 26 Mart’ta Başkent’e döndü. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Şinasi Eryiğit, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daha önce gitmeme rağmen çok güzel duygular yaşadım. Yaşadığımız yerler gözümüzün önüne geldi” dedi.



