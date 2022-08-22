Kilis’te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi

Kilis’te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi. Öldürülen anne ve kız ile katil zanlısının yabancı uyruklu oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:02
Kilis’te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi
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Dün hayvan otlatan bir çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından anne kızın cesetleri hastane morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katıl zanlısı, jandarma tarafından Gaziantep’te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

GÖZALTI VAR

Suriye uyruklu zanlı 30 yaşındaki Ş.H.S. gözaltına alınarak Kilis’e getirildi. 


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