Kilis’te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi
Kilis’te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi. Öldürülen anne ve kız ile katil zanlısının yabancı uyruklu oldukları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dün hayvan otlatan bir çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından anne kızın cesetleri hastane morguna kaldırıldı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katıl zanlısı, jandarma tarafından Gaziantep’te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
GÖZALTI VAR
Suriye uyruklu zanlı 30 yaşındaki Ş.H.S. gözaltına alınarak Kilis’e getirildi.
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