Kimlik bildiriminde bulunmayan ev sahibine 80 bin TL ceza

16 Ağustos 2022 Salı, 17:59

Kestel Mahallesi'nde E.A. isimli şahıs, kendisine ait daireyi farklı zamanlarda Rusya vatandaşı D.İ, Belçikalı N.S, ve Alman uyruklu B.K'ya kiraladığı ancak jandarma ekiplerine kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada 'Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet suçundan E.A'ya 80 bin 358 TL idari para cezası uyguladı.