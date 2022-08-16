Kimlik bildiriminde bulunmayan ev sahibine 80 bin TL ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde evini farklı dönemlerde 3 kişiye kiraladığı ancak kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlenen ev sahibine 80 bin 358 TL ceza uygulandı.
Kestel Mahallesi'nde E.A. isimli şahıs, kendisine ait daireyi farklı zamanlarda Rusya vatandaşı D.İ, Belçikalı N.S, ve Alman uyruklu B.K'ya kiraladığı ancak jandarma ekiplerine kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlendi.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada 'Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet suçundan E.A'ya 80 bin 358 TL idari para cezası uyguladı.
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