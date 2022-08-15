Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kiraya zam isteyen Mehmet Koç ile kiracısı Abdurrahman Karataş arasındaki tartışmaya çocukları da katıldı. Karataş’ın oğlu Ozan Karataş’ın pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu Koç’un oğulları Ahmet Rasim Koç (30) ve Resul Koç (27) yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak’ta, 14 Ağustos Pazar akşam saatlerinde ev sahibi Mehmet Koç’un kiranın artırılması yönündeki isteğine kiracısı Abdurrahman Karataş olumsuz cevap verince tartışma çıktı.
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