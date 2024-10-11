Kırklareli'nde 'bir haftada' 336 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 336 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 'bir haftada' 336 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 09:36

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma, çalışmalarında 336 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

3 GÖZALTI

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Kırklareli

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