Kırklareli'nde 'bir haftada' 336 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 336 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 336 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
3 GÖZALTI
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Kırklareli
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